Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Российский хоккеист Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург Пингвинз», признан первой звездой игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Малкин забил решающий гол овертайме матча против «Нью-Йорк Рейнджерс», а также отдал три результативные передачи.

Второй звездой стал голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Фредерик Андерсон, который отразил все 30 бросков в матче с «Вашингтон Кэпиталз» и помог своей команде победить со счётом 2:0.

На третьем месте вратарь «Ванкувер Кэнакс» Андерс Нилльсон, сыгравший на «ноль» в матче с «Оттавой Сенаторз» (3:0) и отразивший 32 броска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в овертайме над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:4. Победную шайбу заьросил Евгений Малкин.

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