Липницкая: «Планирую попробовать себя в комментаторстве»

Сочи, Краснодарский край, , 13:15 — REGNUM Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Юлия Липницкая планирует попробовать себя в качестве комментатора. Об этом она рассказала на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

«Я ушла из профессионального спорта. Сейчас будут проходить этапы Гран-при, и я планирую попробовать себя в комментаторстве», — сообщила Липницкая.

Спортсменка будет комментировать московский этап Гран-при по фигурному катанию.

Как сообщало ИА REGNUM, Юлия Липницкая объявила о завершении профессиональной карьеры в августе 2017 года. Причиной ухода из спорта стали проблемы со здоровьем, в частности анорексия.

Напомним, Липницкой стала чемпионкой в командном турнире на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года.

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