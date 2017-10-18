Действующий чемпион НБА проиграл в первом матче нового сезона

Окленд, США, , 11:26 — REGNUM Действующий чемпион НБА «Голден Стэйт Уорриорз» проиграл в первом матче нового сезона клубу «Хьюстон Рокетс». Матч завершился со счётом 121:122.

«Голден Стэйт Уорриорз» вёл в счёте на протяжении всей встречи. Первые три четверти завершились с преимуществом в 13 очков. Однако «Хьюстон» сумел догнать действующего чемпиона и в самой концовке матча вырвать победу.

Самым результативным игроком матча стал игрок «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 27 очков. В составе «Голден Стэйт» самым активным был Ник Янг, набравший 23 очка.

Напомним, «Голден Стэйт» выиграл плей-офф НБА, победив в финальной серии «Кливленд Кавальерс» со счётом 4:1.

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 121:122 (35:34, 36:28, 30:26, 20:34).

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