«Кливленд» выиграл у «Бостона» на старте нового сезона НБА

Кливленд, США, , 11:06 — REGNUM В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) стартовал новый сезон. В первом матче встречались «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс».

«Кливленд», который в сезоне 2016/17 играл в финале плей-офф НБА, одержал победу на старте нового сезона над «Бостоном» со счётом 102:99.

Первая половина матча прошла с преимуществом игроков «Кавальерс», которые оторвались от соперника на 16 очков. Однако «Бостон» сократить отставание до одного очка в течение третьей четверти.

В последнем отрезке матча шла равная борьба, в которой победу добыли баскетболисты «Кливленда», завершив матч со счётом 102:99.

Самым результативным игроком матча стал лидер «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 29 очков. В составе «Бостона» самым активным был Джейлен Браун, набравший 25 баллов.

«Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 102:99 (29:19, 25:19, 18:33, 30:28).

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