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Жириновский: Какой смысл болеть за «Спартак»?

Спорт

Команда одержала победу

Жириновский: Какой смысл болеть за «Спартак»?
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Москва, 18 октября 2017, 09:55 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рад победе «Спартака», но указал на легионеров в команде, передает корреспондент ИА REGNUM 18 октября.

Московский «Спартак» оглушительно разгромил на «Открытие Арене» испанскую «Севилью», одержав первую победу в Лиге чемпионов за пять лет. Мячами у хозяев отметились Квинси Промес, Лоренсо Мельгарехо, Денис Глушаков и Луис Адриано.

«Сейчас была игра «Спартак», забили пять голов — четыре африканцы, наш один. Это сборная «Спартак» или сборная Африки? Какой смысл болеть за эту команду? Четыре гола забивают легионеры», — отметил депутат Госдумы.

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Футбол