«Вегас» одержал победу над «Баффало» в овертайме

Лас-Вегас, США, , 09:43 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Вегаса» в овертайме со счётом 5:4.

В составе «Вегаса» отличились Оскар Линдберг, Алекс Так, Райлли Смит и Давид Перрон, оформивший дубль.

За «Баффало» дубль оформил Райан О’Райлли, а также шайбы забросили Сэм Райнхарт и Эвандер Кейн.

Российский нападающий Вадим Шипачёв результативным действиями в этом матче не отметился.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 5:4 (1:1, 2:0, 1:3, 1:0)

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