Шайбы Кучерова и Наместникова не помогли «Тампе» выиграть у «Нью-Джерси»

Ньюарк, США, , 09:20 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» уступила «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Дэвилз» по буллитам со счётом 5:4.

В составе «Тампы» отличились российские хоккеисты Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также Ондржей Палат и Стивен Стэмкос.

Кроме того, Никита Кучеров записал на свой счёт одну голевую передачу, а защитник Михаил Сергачёв отдал два результативных паса.

В составе «Нью-Джерси» дубльДрю Стэффорд. Также шайбы на счету Кайла Палмьери и Брайана Гиббонса. Победный буллит исполнил Кайл Палмьери.

Отметим, что Никита Кучеров забивает в седьмом матче подряд. На его счету восемь шайб в регулярном чемпионате НХЛ.

«Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 5:4 (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0)

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