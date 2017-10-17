«Бешикташ» одержал волевую победу над «Монако»

Монако, , 23:45 — REGNUM 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «Монако» и «Бешикташ». Матч завершился волевой победой турок со счетом 2:1.

На 30-й минуте колумбийский форвард Радамель Фалькао открыл счет после проникающего паса Бальде Кейта — 1:0.

Через 4 минуты форвард сборной Турции Дженк Тосун сравнял счет, замкнув прострел Рикардо Куарежмы — 1:1.

В начале второго тайма Тосун оформил дубль после поперечного паса Райана Бабела — 1:2.

Статистика матча («Монако"/ «Бешикташ»)

Удары 10/8

Удары в створ 6/4

Владение 54%/46%

Фолы 13/12

На данный момент «Бешикташ» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Монако» опустился на последнее место с 1-м очком.

Составы на матч:

«Монако»: Субашич, Жемерсон, Сидибе, Глик, Туре, Фабиньо, Моутиньо, Тилеманс, Лемар, Фалькао, Кейта.

«Бешикташ»: Фабрисио, Коррея, Пепе, Тошич, Эркин, Куарежма, Бабел, Хатчинсон, Арслан, Талиска, Тосун.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Предупреждения: Пепе — 16, Арслан — 36, Кейта — 49.

Голы: Фалькао 30 — 1:0, Тосун 34 — 1:1, Тосун 55 — 1:2.