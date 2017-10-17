«РБ Лейпциг» не без труда одолел «Порту»

Берлин, , 23:44 — REGNUM 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «РБ Лейпциг» и «Порту». Матч завершился результативной победой хозяев со счетом 3:2.

В дебюте матча Вилли Орбан открыл счет, добив мяч в пустые ворота — 1:0.

Через 10 минут Венсан Абубакар сравнял счет после ассиста Монтейро — 1:1.

На 38-й минуте вингер сборной Швеции Эмиль Форсберг вывел немцев вперед — 2:1. Голевую передачу отдал Марсель Забитцер.

Через 3 минуты талантливый форвард молодежной сборной Франции Жан-Кевин Огюстен увеличил разрыв в счете точным ударом в дальнюю «шестерку» — 3:1.

Под конец тайма Иван Маркано сократил отставание в счете — 3:2. Ассистентом выступил Эктор Эррера.

Статистика матча («РБ Лейпциг"/ «Порту»)

Удары 17/8

Удары в створ 7/5

Владение 62%/38%

Фолы 7/14

На данный момент «РБ Лейпциг» поднялся на 2-е место, набрав 4 очка. «Порту» опустился на 3-ю позицию с 3-мя очками.

Составы на матч:

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Упамекано, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Кампль, Кейта, Форсберг, Брума, Огюстен.

«Порту»: Са, Маркано, Теллес, Лайюн, Монтейро, Марега, Эррера, Перейра, Оливейра, Браими, Абубакар.

Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.

Предупреждения: Браими — 46, Орбан — 47, Оливейра — 54.

Голы: Орбан 8 — 1:0, Абубакар 18 — 1:1, Форсберг 38 — 2:1, Огюстен 41 — 3:1, Маркано 44 — 3:2.