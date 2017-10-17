«Спартак» выдал лучший матч в сезоне, разгромив «Севилью» со счетом 5:1

Москва, , 23:43 — REGNUM 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «Спартак» и «Севилья». Матч завершился крупной победой «бело-голубых» со счетом 5:1.

На 18-й минуте голландский вингер Квинси Промес открыл счет, замкнув прострел Андрея Ещенко — 1:0.

Через 12 минут датский защитник Симон Кьер сравнял счет — 1:1.

На 58-й минуте вингер сборной Парагвая забил важнейший гол после ассиста Квинси Промеса — 2:1.

Через 9 минут Глушаков забил мощным ударом из пределов штрафной — 3:1.

На 74-й минуте Луис Адриано довел счет до разгромного, замкнув прострел Квинси Промеса — 4:1.

В конце матча Промес довершил разгром после великолепного сольного прохода — 5:1.

Статистика матча («Спартак"/ «Севилья»)

Удары 12/12

Удары в створ 9/7

Владение 43%/57%

Фолы 7/10

На данный момент «Спартак» поднялся на 2-ю строчку, набрав 5 очков. «Севилья» опустилась на 3-е место с 4-мя очками.

Составы на матч:

«Спартак»: Селихов, Таски, Комбаров, Джкикя, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Попов, Адриано.

«Севилья»: Рико, Кьер, Лангле, Эскудеро, Меркадо, Крон-Дели, Писарро, Бен-Йеддер, Нолито, Сарабия.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Джикия — 34, Эскудеро — 37, Фернандо — 45, Писарро — 89.

Голы: Промес 18 — 1:0, Кьер 30 — 1:1, Мельгарехо 58 — 2:1, Глушаков 67 — 3:1, Адриано 74 — 4:1, Промес 90 — 5:1.