«Боруссия» не смогла одолеть «АПОЭЛ»

Никосия, , 23:41 — REGNUM 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «АПОЭЛ» и «Боруссия». Матч завершился ничьей 1:1.

На 62-й минуте форвард сборной Бении Микаэль Поте открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0. Ассистом отметился Лоренцо Эбиселио.

Через 5 минут защитник сборной Греции сравнял счет, замкнув навес Марио Гетце — 1:1.

Статистика матча («АПОЭЛ"/ «Боруссия»)

Удары 5/13

Удары в створ 3/3

Владение 35%/65%

Фолы 14/11

На данный момент «Боруссия» поднялась на 3-ю строчку, набрав 1 очко. «АПОЭЛ» опустился на последнее место с одним очком.

Составы на матч:

«АПОЭЛ»: Ветерман, Лаго, Руэда, Меркис, Эбиселио, Винисиус, Захид, Мораиш, Алонефтис, Де, Камарго.

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Шмельцер, Топрак, Гетце, Кагава, Вайгль, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Предупреждения: Эбиселио — 20, Толян — 77, Вайгль — 84, Поте — 87, Саллай — 88.

Голы: Поте 62 — 1:0, Сократис 67 — 1:1.