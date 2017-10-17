«Боруссия» не смогла одолеть «АПОЭЛ»

Никосия, 17 октября 2017, 23:41 — REGNUM 17 октября на в рамках 3-го тура ЛЧ 2017/18 был разыгран матч между командами «АПОЭЛ» и «Боруссия». Матч завершился ничьей 1:1.
На 62-й минуте форвард сборной Бении Микаэль Поте открыл счет, добив мяч в ворота с близкого расстояния — 1:0. Ассистом отметился Лоренцо Эбиселио.
Через 5 минут защитник сборной Греции сравнял счет, замкнув навес Марио Гетце — 1:1.
Статистика матча («АПОЭЛ"/ «Боруссия»)
Удары 5/13
Удары в створ 3/3
Владение 35%/65%
Фолы 14/11
На данный момент «Боруссия» поднялась на 3-ю строчку, набрав 1 очко. «АПОЭЛ» опустился на последнее место с одним очком.
Составы на матч:
«АПОЭЛ»: Ветерман, Лаго, Руэда, Меркис, Эбиселио, Винисиус, Захид, Мораиш, Алонефтис, Де, Камарго.
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Шмельцер, Топрак, Гетце, Кагава, Вайгль, Ярмоленко, Обамеянг, Пулишич.
Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.
Предупреждения: Эбиселио — 20, Толян — 77, Вайгль — 84, Поте — 87, Саллай — 88.
Голы: Поте 62 — 1:0, Сократис 67 — 1:1.