Определены сборные Европы, которые поспорят за участие в ЧМ-2018 по футболу

Цюрих, Швейцария, , 20:13 — REGNUM Утверждены даты и время стыковочных матчей европейской зоны в рамках чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующее расписание размещено на странице ЧМ-2018 в Twitter.

Перед жеребьевкой восемь сборных, которые заняли вторые места в своих сборных были поделены на «сеяных» и «несеяных» согласно рейтингу ФИФА. Всего групп было девять и худшая из команд автоматически отсеивалась от ЧМ-2018. Черную метку получила сборная Словакии.

Северная Ирландия сыграет со сборной Швейцарии, Хорватия с Грецией, Дания с Ирландией, а Швеция с Италией. Все матчи состоятся с 9 по 14 ноября.

Победители четырех пар сыграют в финальной стадии ЧМ-2018, жеребьевка которого состоится 1 декабря 2017 года в Москве.

Участие в чемпионате уже обеспечили себе 23 команды.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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