Москва, , 14:31 — REGNUM На Первом канале запустили конкурс спортивных комментаторов «Я — комментатор». Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

Все желающие прокомментировать матчи сборной России могут прислать своё видео с комментарием фрагментов матчей. Все работы будут оценены жюри, а затем за лучшие из них можно будет проголосовать.

«В футболе разбираются все. Каждый готов если не тренировать, то уж точно комментировать. Первый канал дает такую возможность. Мы выберем игру, о которой мечтает каждый профессиональный комментатор! Теперь у любого есть шанс стать «фартовым» для сборной», — сказал комментатор Виктор Гусев.

Отмечается также, что заявки можно прислать до 30 октября. В результате будут выбраны пять лучших работ, которые примут участие в итоговом голосовании.

Победитель голосования будет комментировать товарищеский матч сборной России в прямом эфире против команды Аргентины или Испании.

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