В московском «Торпедо» произойдёт смена президента

Москва, , 14:05 — REGNUM В московском футбольном клубе «Торпедо» произойдёт смена президента. Об этом 17 октября сообщает «Р-спорт».

Вместо Александра Тукманова, который руководил клубом с 2007 года, пост президента займёт Елена Еленцева, работавшая директором спорткомплекса имени Эдуарда Стрельцова.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском «Торпедо» произошла смена собственника. Контроль над клубом перешёл к структурам, владельцем которых является бизнесмен Роман Авдеев.

Ранее сообщалось, что концерн «Россиум», принадлежащий Авдееву, стал собственником стадиона имени Эдуарда Стрельцова, который ранее был домашним для «Торпедо».

Напомним, на сегодняшний день «Торпедо» играет в зоне «Центр» второго дивизиона чемпионата России. Команда занимает пятое место, на её счету 22 очка после 13 матчей.

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