Кучеров и Василевский признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Тампа, США, , 12:30 — REGNUM Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», признан первой звездой игрового дня в лиге. Об этом сообщается на сайте НХЛ.

Кучеров забил две шайбы в ворота «Детройт Ред Уингз» и принёс своей команде победу в матче.

Второй звездой стал одноклубник Кучерова, российский голкипер Андрей Василевский, который отразил 29 из 31 броска в матче с «Детройтом».

На третьем месте расположился защитник «Детройта» Майк Грин, забивший шайбу в ворота «Тампы».

Отметим, что Никита Кучеров забросил семь шайб в шести стартовых матчах нового сезона НХЛ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:2. Дубль оформил Никит Кучеров, результативная передача на счету Владислава Наместникова.

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