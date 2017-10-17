«Тоттенхэм» готов сделать Кейна самым дорогим футболистом мира

Лондон, , 10:56 — REGNUM «Тоттенхэм Хотспур» готов продать форварда Гарри Кейна не менее, чем за £200 млн. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви намерен сохранить текущий состав команды, рассчитывая, что предложенная цена отпугнёт тех, кто потенциально мог бы купить Кейна.

В лондонском клубе могут отпустить Кейна в том случае, если переход сделает его самым дорогим футболистом мира. «Тоттенхэм» оценивает своего нападающего в £200 млн (около €222 млн).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить за Кейна £170 млн, а мадридский «Реал» — £177 млн.

Отмечается, что если трансфер состоится, то его сумма превысит стоимость перехода бразильца Неймара.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день самым дорогим футболистом мира является Неймар, который летом 2017 года перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ» за €222 млн.

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