В Англии футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» выставлен на продажу

Ньюкасл, Великобритания, , 09:51 — REGNUM Английский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед» выставлен на продажу. Об этом 16 октября сообщается на сайте клуба.

Компания St. James Holdings, которая является владельцем клуба, выставила его на продажу.

«Чтобы дать клубу возможность для выхода на новый уровень, владельцы решили, что в интересах фанатов и клуба нужно выставить его на продажу», — говорится в сообщении.

«Ньюкасл Юнайтед» был куплен компанией St. James Holdings Limited, владельцем которой является английский бизнесмен Майк Эшли, в 2007 году за £135 млн.

В сезоне 2016/17 команда играла во втором по силе английском дивизионе — Чемпионшипе — и вышла в премьер-лигу. На сегодняшний день «Ньюкасл» занимает девятое место в АПЛ, в его активе 11 очков после восьми туров.

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