Мальмё, Швеция, , 09:14 — REGNUM Футбольный клуб «Мальмё» стал чемпионом Швеции за три тура до конца турнира. победив «Норрчёпинг» со счётом 3:1.

«Мальмё» оторвался от идущего на втором месте клуба АИК на 10 очков и обеспечил себе досрочное чемпионство.

В составе чемпионов Швеции гол в матче с «Норрчёпингом» забил бывший футболист ЦСКА Карлос Страндберг, который выступал за московский клуб с 2015 по 2016 год.

«Мальмё» стал чемпионом второй год подряд и четвёртый раз за последние пять лет.

Отметим, что эта победа стала 20-й в истории команды. Теперь на эмблеме клуба появится вторая звезда, которые дают за каждые десять титулов.