Состояние здоровья Михаэля Шумахера держат в секрете

Берлин, , 09:01 — REGNUM Бывший менеджер звезды автогонок «Формула-1» Михаэля Шумахера, Вилли Вебер, считает, что семья гонщика должна честно сообщить миллионам поклонников Михаэля о состоянии его здоровья, сообщает Wheels24.

Спустя почти четыре года почти ничего не известно о масштабах травм головного мозга многократного чемпиона мира. Есть неподтвержденные слухи, что Шумахер будет переведен из клиники в Швейцарии в США, что его состояние здоровья улучшилось, и что он снова попал в кому.

«Мне очень жаль, что поклонники Майкла не знают о его здоровье. Почему им не говорят правду?» — задает вопрос он.

Напомним, семикратный чемпион мира по автогонкам «Формула-1» Михаэль Шумахер, отдыхая в 2013 году с сыном и его друзьями на горнолыжном курорте во французских Альпах, получил серьезную черепно-мозговую травму, и с тех пор находился в коме.

16 июня 2014 года менеджер спортсмена заявила: «Михаэль покинул больницу в Гренобле, чтобы продолжить длительный курс реабилитации. Он больше не в коме». Она также сообщила, что реабилитация Шумахера будет проходить вдали от общественности.

9 сентября она же сообщила, что Шумахер вернулся домой и его реабилитация будет проходить дома. 7 июля 2016 года, рассказывая о состоянии Шумахера, его менеджер заявила:

«…В настоящее время ситуация настолько сложна, что мы не можем предоставить какие-либо подробности».

А в декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера уже потратила на его лечение 16 млн евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолёт спортсмена.