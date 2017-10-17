Кучеров принёс «Тампе» победу над «Детройтом»

Детройт, США, , 06:56 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Тампы».

В первом периоде «Тампа» вышла вперёд благодаря шайбам Тайлера Джонсона и Никиты Кучерова.

Во втором периоде «Детройт» сравнял счёт. Буллит реализовал Джастин Абделкейдер. Ещё одну шайбу забросил Майк Грин.

В третьем отрезке матча Кучеров оформил дубль и принёс своей команде победу в матче.

Отметим, другой российский нападающий «Тампы» Владислав Наместников отличился результативной передачей, голкипер Андрей Василевский отыграл весь матч.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

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