«Спартак» сыграет с «Севильей» в матче Лиги чемпионов

Москва, , 06:45 — REGNUM Московский «Спартак» сыграет 17 октября в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской «Севильи».

В первом туре подопечные Массимо Карреры провели матч в «Словении» против «Марибора» и сыграли вничью — 1:1. Во втором туре красно-белые с таким же счётом закончили домашнюю игру против «Ливерпуля».

«Севилья» начала групповой этап также с ничьей, завершив матч с «Ливерпулем» со счётом 2:2. Во втором туре команда Эдуардо Бериццо разгромила «Марибор» со счётом 3:0.

На сегодняшний день «Севилья» лидирует в группе Е, команда набрала четыре очка после двух матчей. На счету «Спартака» и «Ливерпуля» — по два очка. Замыкает турнирную таблицу «Марибор», набравший одно очко.

Отметим, что «Спартак» и «Севилья» ранее между собой не встречались. Предстоящий матч станет первым в истории их личных противостояний.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» состоится 17 октября в Москве. Вторая игра этих клубов пройдёт 1 ноября в Испании.

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