«Амкар» сыграл вничью с «Тосно»

Пермь, , 06:23 — REGNUM Пермский «Амкар» в домашнем матче сыграл вничью с клубом «Тосно» из Ленинградской области. Матч завершился со счётом 0:0.

Встреча прошла 16 октября в Перми и завершала программу 13-го тура чемпионата России.

На поле шла равная игра. Футболисты «Амкара» имели несколько моментов для взятия ворот и два раза попадали в штангу ворот соперника.

«Амкар» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице, в его автиве 15 очков. У «Тосно» 13 очков, клуб занимает 14-е место.

В следующем туре «Амкар» на выезде встретится с московским «Спартаком», матч состоится 21 октября. «Тосно» на своём поле примет «Ростов».

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