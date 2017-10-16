«Лас-Пальмас» и «Сельта» устроили голевую феерию

Мадрид, , 23:54 — REGNUM 16 октября на стадионе «Гран-Канария» был разыгран матч 8-го тура испанской Примеры между командами «Лас-Пальмас» и «Сельта». Матч завершился разгромным поражением хозяев со счетом 2:5.

На 16-й минуте турецкий вингер Эмре Мор открыл счет точным ударом в дальний угол после разрезающего паса Даниэля Васса — 0:1.

Через 4 минуты форвард сборной Испании Яго Аспас удвоил преимущество «небесных» великолепным ударом с острого угла — 0:2. Ассист на счету Пионе Систо.

В дебюте второго тайма Аспас оформил дубль, выйдя один на один с вратарем после проникающей передачи Хосабеда Санчеса — 0:3.

На 71-й минуте чилийский полузащитник Пабло Эрнандес довел счет до разгромного — 0:4.

Через 5 минут Аспас оформил хэт-трик, замкнув передачу Пионе Систо — 0:5.

На 90+1-й и 90+4-й минутах вингер Витоло и форвард Лоик Реми сократили отставание в счете, но было слишком поздно — 2:5.

Статистика матча («Лас-Пальмас"/"Сельта»)

Удары 19/11

Удары в створ 12/7

Владение 63%/37%

Фолы 13/12

На данный момент «Сельта» идет на 10-й строчке с 11-ю очками. «Лас-Пальмас» опустился на 18-ю позицию с 6-ю очками.

Составы на матч:

«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гарсия, Маседо, Эррера, Бигас, Таннане, Момо, Сантана, Виера, Аквилани, Кальери.

«Сельта»: Рубен, Васс, Кастро, Гомес, Кабраль, Эрнандес, Систо, Лоботка, Санчес, Мор, Аспас.

Главный арбитр матча: Давид Медие Хименес.

Предупреждения: Санчес — 27, Бигас — 51, Аквилани — 61.

Удаления: Рубен — 52.

Голы: Мор 16 — 0:1, Аспас 20 — 0:2, Аспас 49 — 0:3, Эрнандес 71 — 0:4, Аспас 76 — 0:5, Витоло 90+1 — 1:5, Реми 90+4 — 2:5.