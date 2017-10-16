«Лестер» и «Вест Бромвич» сыграли вничью

Лондон, , 23:53 — REGNUM 16 октября на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «Лестер» и «Вест Бромвич». Матч завершился ничьей 1:1.

В середине второго тайма вингер сборной Бельгии Насер Шадли открыл счет великолепным ударом со штрафного в левую «девятку» — 0:1.

Через 17 минут алжирский полузащитник Рияд Марез сравнял счет, замкнув пас Ислама Слимани — 1:1.

Статистика матча («Лестер"/"Вест Бромвич»)

Удары 8/3

Удары в створ 4/1

Владение 57%/43%

Фолы 12/7

На данный момент «Вест Бромвич» идет на 10-й строчке с 10-ю очками. «Лес тер» остался в зоне вылета с 6-ю очками.

Составы на матч:

«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Магир, Фукс, Олбрайтон, Иборра, Ндиди, Марез, Ихеаначо, Варди.

«Вест Бромвич»: Майхилл, Гиббс, Эванс, Хегази, Доусон, Барри, Крыховяк, Рондон, Родригес, Шадли.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Предупреждения: Хегази — 8, Майхилл — 47, Ихеаначо — 62, Олбрайтон — 69.

Голы: Шадли 63 — 0:1, Марез 80 — 1:1.