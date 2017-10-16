Сергей Карасёв рассудит «Баварию» и «Селтик»

Москва, , 15:42 — REGNUM Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Также на матче будут работать лайнсмены Антон Аверьянов и Тихон Калугин. В качестве дополнительных ассистентов выступят Сергей Иванов и Сергей Лапочкин. А четвёртым арбитром будет Максим Гаврилин.

Другая бригада арбитров — во главе с Алексеем Еськовым — назначена на матч Лиги Европы между немецким «Хоффенхаймом» и турецким «Истанбулом».

В качестве лайнсменов будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Дополнительные ассистенты — Владимир Москалёв и Михаил Вилков. Четвёртый арбитр — Валерий Данченко.

Напомним, матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Селтиком» пройдёт 18 октября. Встреча Лиги Европы между «Хоффенхаймом» и «Истанбулом» состоится 19 октября.

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