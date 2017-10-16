«Спартак» попросил фанатов не использовать пиротехнику против «Севильи»

Москва, , 13:36 — REGNUM Московский «Спартак» обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику во время матча Лиги чемпионов с «Севильей». Об этом 16 октября сообщается на официальном сайте клуба.

«Убедительно просим соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнических изделий в ходе игры», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что матч относится к повышенной категории риска и пройдёт при усиленных мерах безопасности.

Кроме того, в «Спартаке» напомнили, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за использование пиротехники. Нарушителей могут арестовать на 15 суток, запретить посещать матчи от года до семи лет или получить штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, УЕФА завёл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» из-за того, что фанаты жгли файеры во время матча со словенским «Мариором» и бросили один из них на поле.

Напомним, матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Севильей» пройдёт в Москве 17 октября.

Читайте ранее в этом сюжете: УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака»

Читайте развитие сюжета: «Спартак» будет наказан за поведение фанатов