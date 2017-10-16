Кака сыграл последний матч за «Орландо Сити»

Орландо, США, 16 октября 2017, 13:10 — REGNUM Бразильский полузащитник футболист Кака сыграл свой последний домашний матч за американский клуб «Орландо Сити». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Орландо» проиграл «Коламбусу» со счётом 0:1 в домашнем матче MLS, в котором Кака в последний раз вышел на поле в футболке этой команды.
Ранее стало известно, что Кака отказался продлевать контракт с клубом. Соглашение было рассчитано до конца 2017 года.
Кака играл за «Орландо Сити» с 2014 года. До этого он выступал в составе таких клубов, как «Сан-Паулу», «Милан» и мадридский «Реал».
Как становился чемпионом Италии и Испании. В 2007 году он выиграл Лигу чемпионов в составе «Милана» и получил «Золотой мяч» как лучший футболист мира.
В составе сборной Бразилии Кака стал чемпионом мира в 2002 году.
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