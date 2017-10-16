Сборная России опустилась на 65-е место в рейтинге ФИФА

Москва, , 12:06 — REGNUM Сборная России по футболу опустившись на 65-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 16 октября сообщается на организации.

В активе сборной России 563 очка. Она располагается между командами Кабо-Верде и Гвинеи.

Этот результат является для российской национальной команды худшим в истории. Ранее она занимала 64-е место в рейтинге.

Отметим, что такой результат является закономерным, поскольку сборная России не играет в официальных матчах. Команда Станислава Черчесова готовится к ЧМ-2018 в товарищеских матчах, за которые в рейтинг ФИФА начисляется меньше очков.

Лидирует в рейтинге по-прежнему сборная Германии. На втором месте находится Бразилия, на третьем — Португалия. В пятёрку также вошли сборные Аргентины и Бельгии.

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