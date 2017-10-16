Стадион «Локомотив» станет базой для судей во время ЧМ-2018

Москва, , 10:00 — REGNUM Стадион «Локомотив» в Москве станет базой для арбитров во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 16 октября сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с процессом подготовки к турниру.

«Совершенно точно арбитры на время чемпионата мира будут базироваться в Черкизово. На территории стадиона готовят объект для тренировок арбитров. Также в одном из зданий на территории комплекса расположится зал для теоретических занятий и семинаров», — рассказал источник.

При этом, по его словам, покрытие поля, где будут заниматься арбитры, будет заменено. Ранее на этом поле был искусственный газон, но его потребовали заменить на естественный.

В оргкомитете «Россия-2018» и футбольном клубе «Локомотив» эту информацию никак не прокомментировали.

Напомним, чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах.

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