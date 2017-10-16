Неделя НХЛ: Овечкин — лидер среди снайперов лиги

Вашингтон, , 08:56 — REGNUM 9 октября, понедельник: «Эдмонтон Ойлерз» уступили «Виннипег Джетс» на своей арене

9 октября в канадском городе Эдмонтон на стадионе «РоджерсПлейс» местная команда «Эдмонтон Ойлерз» принимала своих канадских соседей «Джетс» из Виннипега. Уже на 22 секунде встречи «Эдмонтон» получил численное преимущество, благодаря которому осел в зоне «Джетс». Ближе к концу времени своего большинства «Эдмонтон» смог нанести обостряющий игру бросок по воротам «Джетс», Милан Лучич проверил штангу на прочность.

Выдержав меньшинство, «Джетс» устремились в атаку, Марк Шайфли прошёл по флангу, сделал точную передачу на Николая Елерса, но он промахнулся. Обменявшись атаками, «Виннипег» задержал шайбу в зоне «Ойлерз», где Дмитрий Куликов отдал пас на открытого Марка Шайфли, и спустя мгновение шайба оказалась в воротах «Ойлерз» — 0:1 в пользу гостей.

За шесть минут до конца периода «Ойлерз» имели прекрасный шанс сравнять счёт, Райан Строум нанёс три броска подряд, но Коннор Хеллейбак оставил ворота «Виннипега» в целости и сохранности. В контратаке новичок «Джетс» Дмитрий Куликов набрал своё второе очко в матче, впервые отличившись за «Виннипег».

Ассистентами этого гола стали Николай Элерс и Блейк Уилер — 0:2. «Эдмонтон Ойлерз» неплохо начали второй период, нанеся несколько бросков по воротам «Джетс».

В середине периода «Эдмонтон» легко отыграл две шайбы за одну минуту и сравнял счёт в мачте — 2:2, отличились Леон Драйзайтль и Райан Нюджент-Хопкинс.

За три минуты до конца периода Николай Элерс показал отличное владение шайбой, пройдя через всё поле до ворот «Ойлерз», и забросив шайбу в ворота Кэма Тэлбота (Ойлерз). Ассистенты — Коннор Хеллейбак и Джейкоб Труба, счёт — 2:3. Через минуту Элерс отличился второй раз в матче. Марк Шайфли был прижат у борта, но он смог сделать точный пас на Блейка Уилера, который в свою очередь, сделал передачу на совершенно открытого Элерса, и шайба после аккуратного броска в пустой угол ворот оказывается в сетке, счёт — 2:4.

В конце матча Николай Элерс всё же смог довести своё дело до хет-трика, а его ассистентами снова стали его партнёры по звену — Марк Шайфли и Блейк Уилер. Окончательный счёт в матче — 2:5 в пользу «Виннипег Джетс», которые благодаря этой победе зарабатывают два очка.

10 октября, вторник: «Вегас Голден Найтс» продолжили победную серию, одолев «Аризону Койотис»

Матч между двумя командами начинался по-особенному, хоккеисты обеих команд стояли вместе на одной стороне, также с ними стояли люди, помогавшие пострадавшим 1 октября в Вегасе после «кровавой бойни» в казино Mandalay Bay. В тот ужасный день в истории США погибло более 50 человек и больше 500 пострадали, стрелявшим был местный житель Стивен Паддок, которого стражи порядка смогли застрелить на месте. 64-летний житель Невады открыл стрельбу из автомата по гостям с 32 этажа казино.

Матч начался, и «Вегас» сразу же ринулся в атаку. Нанося бросок за броском по воротам «Аризоны», «Вегас» добился успеха и уже на третьей минуте матча повёл в счёте — 1:0. Приняв передачу Пьер-Эдуара Белльмара, отличился Томаш Носек, тут же поднявший дух болельщикам «Вегаса». Спустя две минуты «Голден Найтс» удвоили своё преимущество в счёте, Дерик Энгелланд забросил шайбу с передачи Брендана Лейпсика — 2:0.

К седьмой минуте матча «Вегас» начал лидировать с разгромным счётом 3:0, 18 номер «Голден Найтс» Джеймс Нил забросил шайбу в ворота Антти Раанты (Аризона). После первых десяти минут «Аризона» летит 4:0 от новоиспечённой команды НХЛ, четвёртую шайбу в ворота койотов забросил всё тот же Джеймс Нил. На 12 минуте встречи «Аризона» всё же смогла сказать своё слово в матче, а долгожданную шайбу забросил немецкий форвард «Койотис» Тобиас Ридер.

Во втором периоде «Вегас» продолжал налетать на ворота «Аризоны», но смена вратаря помогла «Койотис» отбиться, на стражу ворот «Аризоны» встал Луи Доминг. В конце периода «Вегас» смог пробить вратаря «Аризоны» Луи Доминга, благодаря прекрасно сыгранной комбинации шайба оказалась в воротах. Отличился экс-игрок «Нью-Йорк Рейнджерс» Оскар Линдберг — 5:1.

В третьем периоде «Аризона» прижала «Вегас» у своих ворот и за шесть минут до конца встречи забросила вторую шайбу в ворота «Вегаса», гол забил Кевин Коннотон. Таким образом, «Вегас Голден Найтс» добились третьей кряду победы.

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил, отличившись двумя голами во встрече с «Аризоной Койотис», прокомментировал победу своей команды в первом домашнем матче в истории клуба.

«Мы хотели устроить хорошее представление и выиграть важный матч, победить ради города, ради всех, кого задела эта трагедия, и у нас это получилось. Это был особенный вечер», — приводятся слова Нила на официальном сайте НХЛ.

11 октября, среда: «Вашингтон Кэпиталс» уступил «Питтсбургу», забросив две шайбы

11 октября на «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне «Кэпиталс» принимали на своём поле «Питтсбург Пингвинз». На 3 минуте матча «Питтсбург» получил численное преимущество из-за удаления защитника «Кэпиталс» Мэтта Нисканена.

Первую минуту большинства «Питтсбург» провалил, позволив «Кэпиталс» провести обостряющую атаку, а за 5 секунд до конца большинства защитник «Пингвинз» Крис Летанг переправил шайбу в пустой угол ворот с передачи Брайана Раста — 0:1. В середине периода «Кэпиталс» допустили грубейшую ошибку, потеряв шайбу в обороне, где Джейк Гюнцель нанёс бросок по воротам, но положение спас вратарь «Кэпиталс» Брейден Холтби. За три минуты до конца периода Евгений Кузнецов упускает прекрасную возможность сравнять счёт для «Кэпиталс», Александр Овечкин выполнил отличный бросок, но Мэтт Мюррей его парировал, и Кузнецову оставалось лишь добить отлетевшую шайбу в ворота, но он промахнулся.

Во втором периоде прессинг «Кэпиталс» над «Пингвинз» продолжился, практически в каждой атаке бросок наносил Александр Овечкин, но все попытки забить оказались тщетны. В середине периода лидерство «Питтсбурга» удвоилось, Патрик Хорнквист забил шайбу в ворота «Кэпс» с передачи немецкого форварда Тома Кюнхакля — 0:2. После пропущенного гола «Кэпиталс» осели в зоне «Питтсбурга», не давая гостям выйти из-под прессинга.

В конце концов старания «Кэпс» увенчались успехом, молодой защитник «Вашингтона» Кристиан Юус поразил ворота «Питтсбурга» с передачи Ларса Эллера — 1:2. В начале третьего периода, получив численное преимущество, «Питтсбург» увеличивает разрыв в счёте — 1:3, Конор Шири отличился заброшенной шайбой. В последующие 10 минут Брейден Холтби ещё не раз спасёт «Кэпиталс» от полного разгрома.

За семь минут до конца Овечкин доводит счёт до минимального разрыва — 2:3, Кристиан Юус отличился голевой передачей. К сожалению для «Кэпиталс», счёт не изменился до конца встречи, итоговый счёт на табло — 2:3 в пользу гостей из «Питтсбурга».

12 октября, четверг: «Баффало Сейбрз» уступили в четвёртом матче подряд

12 октября в Сан-Хосе на стадионе Эс-Эй-Пи-центр «Сан-Хосе Шаркс» принимали «Баффало Сейбрз». Получив на первых секунд численное преимущество, «Шаркс» тут же его реализовали, Томаш Гертл забросил шайбу с передачи Кевина Лабанка — 1:0.

«Сан-Хосе» продолжали наседать на ворота «Сейбрз», но Робин Ленер контролировал ситуацию. На 12 минуте матча «Сейбрз» организовали прекрасную атаку, Земгус Гиргенсонс прошёл по флангу, сбросил шайбу на Джека Айкеля, который сделал отличный пас на Джейсона Поминвилля, и тот забросил шайбу точным вантаймером по воротам «Шаркс» — 1:1.

Равный счёт на табло сохранялся недолго, пока в игру не вошёл Крис Тирни, который завершил прекрасную комбинацию «Шаркс» — 2:1. Вскоре «Баффало» играли в большинстве из-за удаления Тима Хеда, Райану О’Райли удалось проверить штангу на прочность, но сетка ворот осталась нетронутой. В середине второго периода «Баффало Сейбрз» сравняли счёт благодаря вышеупомянутой тройке — Гиргенсонс, Айкель, Поминвилль. Джейсон Поминвилль второй раз отличился за «Сейбрз» в этой игре. Под занавес периода защита «Баффало» не устояла перед этой тройкой «Шаркс» во второй раз — Тимо Майер, Йоонас Донской, Крис Тирни.

На этот раз отличился Тимо Майер. По итогам встречи «Шаркс» добывает два очка, добившись победы в основное время.