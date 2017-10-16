Шарапова обратилась к болельщикам перед Кубком Кремля

Тяньцзинь, Китай, , 08:10 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова обратилась к болельщикам после победы в финале турнира в китайском Тяньцзине. Она выложила видеообращение в своём Twitter.

«Всем большой привет из Китая. Несмотря на то, что я несколько часов назад сыграла свой финал здесь, я с большим нетерпением жду свой рейс в Москву, чтобы начать турнир Кубок Кремля. Я всех там жду», — сказала Шарапова.

Напомним, Мария Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине, обыграв в финале представительницу Белоруссии Арину Соболенко со счётом 7:5, 7:6 (10:8).

После Тяньцзиня Шарапова сыграет в Москве на Кубке Кремля, который пройдёт с 14 по 22 октября. В первом матче российская теннисистка, получившая wild card, встретится с представительницей Словакии Магдаленой Рыбариковой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мария Шарапова вошла в первую сотню лучших теннисисток мира впервые после 15-месячной дисквалификации.

Читайте ранее в этом сюжете: Шарапова вышла в финал на турнире в Тяньцзине

Читайте развитие сюжета: Мария Шарапова вошла в топ-100 рейтинга WTA