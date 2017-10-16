Шипачёв вернулся из АХЛ и забил первую шайбу за «Вегас»

Лас-Вегас, США, , 07:49 — REGNUM Российский хоккеист Вадим Шипачёв, перешедший летом 2017 года в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс», вернулся из фарм-клуба «Чикаго Вулфс», выступающего в АХЛ.

Шипачёв вышел в составе «Вегаса» в домашнем матче против «Бостон Брюинз». Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Шипачёв забил второй гол своей команды. Также в составе «Вегаса» отличились Алекс Тух и Оскар Линдберг.

«Бостон» смог забросить одну шайбу. Отличился Давид Пастрняк.

Таким образом, «Вегас Голден Найтс» набрал восемь очков в пяти матчах и вышел на второе место в турнирной таблице НХЛ.

«Вегас Голден Найтс» (Лас-Вегас) — «Бостон Брюинз» (Бостон) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

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