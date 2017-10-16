СКА потерпел поражение от «Ак Барса»

Санкт-Петербург, , 07:26 — REGNUM Санкт-петербургский СКА проиграл «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу гостей.

«Ак Барс» вышел вперёд в конце второго периода благодаря шайбе нападающего Владимира Ткачёва. Однако СКА отыгрался уже через полминуты, отличился Илья Ковальчук.

В третьем периоде СКА вышел вперёд, шайб забросил форвард «армейцев» Сергей Калинин. «Ак Барс» отыгрался благодаря голу Фёдора Малыхина.

В овертайме победу смогли вырвать подопечные Зинэтулы Билялетдинова. Дубль в матче оформил Владимир Ткачёв.

Таким образом, СКА потерпел второе поражение в сезоне. На сегодняшний день команда Олега Знарка лидирует в чемпионате, на её счету 62 очка. «Ак Барс» с 43 очками занимает третье место.

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

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