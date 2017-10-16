Хэт-трик Мауро Икарди принес «Интеру» победу в миланском дерби

Рим, , 00:04 — REGNUM 15 октября на стадионе «Джузеппе Меаца» был разыгран матч 8-го тура Серии А между командами «Интер» и «Милан». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

На 28-й минуте матча форвард сборной Аргентины Мауро Икарди открыл счет, замкнув прострел Антонио Кандревы — 1:0.

В начале второго тайма испанский вингер Сусо сравнял счет после ассиста Фабио Борини — 1:1.

Через 7 минут Икарди оформил дубль, замкнув прострел Ивана Перишича — 2:1.

На 81-й минуте Джакомо Бонавентура вновь сравнял счет после ассиста Борини — 2:2.

На 90+1-й минуте Икарди оформил хэт-трик и вырвал победу для «Интера» ударом с пенальти — 3:2.

Статистика матча («Интер"/"Милан»)

Удары 13/20

Удары в створ 6/10

Владение 44%/56%

Фолы 16/13

На данный момент «Интер» идет на втором месте с 22-мя очками. «Милан» остался на 9-й строчке, набрав 12 очков после 8-ми туров.

Составы на матч:

«Интер»: Ханданович, Миранда, Д’Амброзио, Шкриниар, Нагатомо, Гальярдини, Весино, Валеро, Кандрева, Перишич, Икарди.

«Милан»: Доннарумма, Романьоли, Бонуччи, Мусаккио, Бонавентура, Борини, Билья, Кесси, Сусо, Силва.

Главный арбитр матча: Паоло Тальявенто.

Предупреждения: Миранда — 15, Романьоли — 22, Весино — 25, Гальярдини — 66, Перишич — 79, Родригес — 89, Икарди — 90+1, Эдер — 90+2.

Голы: Икарди 28 — 1:0, Сусо 56 — 1:1, Икарди 63 — 2:1, Бонавентура 81 — 2:2, Икарди 90+1 — 3:2.