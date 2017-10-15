«Малага» не смогла одержать победу в 8-м матче подряд в сезоне

Мадрид, , 21:21 — REGNUM 15 октября на стадионе «Ла-Росаледа» был разыгран матч 8-го тура испанской Примеры между командами «Млага» и «Леганес». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 56-й минуте бразильский опорный полузащитник Габриэл открыл счет после ассиста Дмитриса Сиоваса — 0:1.

На 78-й минуте аргентинский вингер Александер Шимановски удвоил преимуществопосле асситса Эрасо — 0:2.

Статистика матча («Малага"/"Леганес»)

Удары 8/13

Удары в створ 4/9

Владение 54%/46%

Фолы 21/21

На данный момент «Леганес» поднялся на 6-ю строчку, набрав 14 очков. «Малага» осталась на последней строчке с 1-м очком.

Составы на матч:

«Малага»: Хименес, Родригес, Карлос, Росалес, Бесс, Ролон, Аньор, Ресио, Ролан, Мула, Пеньяранда.

«Леганес»: Куэльяр, Карнеро, Дос Сантос, Сальдуа, Сиовас, Габриэл, Эрасо, Перес, Эль-Жар, Шимановски, Амрабат.

Главный арбитр матча: Хосе Луис Гонсалес.

Предупреждения: Сальдуа — 22, Бесс — 38, Ресио — 43, Сиовас — 47, Перес — 80, Росалес — 84.

Удаления: Ресио — 81.

Голы: Габриэл 56 — 0:1.