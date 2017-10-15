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«Арсенал» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне

Спорт

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками. «Арсенал» поднялся на 7-е место, набрав 17 очков

«Арсенал» нанес «Зениту» первое поражение в сезоне
JeppeSmedNielsen
Футбол

Санкт-Петербург, 15 октября 2017, 20:53 — REGNUM  15 октября на стадионе «Крестовский» был разыгран матч 13-го тура РФПЛ между командами «Зенит» и «Арсенал». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «пушкарей».

На 73-й минуте замбийский форвард Эванс Кангва открыл счет, замкнув навеса Кирилла Комбарова — 0:1.

Статистика матча («Зенит"/"Арсенал»)

Удары 9/3

Удары в створ 3/1

Владение 58%/42%

Фолы 10/15

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками. «Арсенал» поднялся на 7-е место, набрав 17 очков.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Мевля, Иванович, Краневиттер, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.

«Арсенал»: Габулов, Беляев, Комбаров, Сунзу, Альварес, Кангва, Ткачев, Чаушич, Горбатенко, Боурчану, Шевченко.

Главный арбитр матча: Артем Чистяков.

Предупреждения: Чаушич — 37, Сунзу — 53.

Голы: Кангва 73 — 0:1.

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Футбол