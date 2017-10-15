«Боруссия» Менхенгладбах уверенно обыграла «Вердер»

Берлин, 15 октября 2017, 20:52 — REGNUM 15 октября на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 8-го тура Бундеслиги между командами «Вердер» и «Боруссия М». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.
На 27-й минуте опорный полузащитник Ларс Штиндь открыл счет пушечным ударом с острого угла в дальнюю «девятку» — 0:1.
Через 7 минут датский защитник Янник Вестергорд удвоил преимущество гостей ударом головы после навеса Оскара Вендта — 0:2.
Статистика матча («Вердер"/"Боруссия М»)
Удары 11/16
Удары в створ 4/8
Владение 39%/61%
Фолы 11/10
На данный момент «Боруссия М» поднялась на 5-е место, набрав 14 очков. «Вердер» опустился на 27-ю позицию с 4-мя очками.
Составы на матч:
«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Сане, Бауэр, Аугустинссон, Делейни, Юнузович, Баргфреде, Бартельс, Бельфодил.
«Боруссия М»: Цоммер, Вестергорд, Вендт, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закария, Азар, Джонсон, Раффаэл, Штиндль.
Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.
Предупреждения: Хайрович — 65.
Голы: Штиндь 27 — 0:1, Вестергорд 34 — 0:2.