«Боруссия» Менхенгладбах уверенно обыграла «Вердер»

Берлин, , 20:52 — REGNUM 15 октября на стадионе «Везерштадион» был разыгран матч 8-го тура Бундеслиги между командами «Вердер» и «Боруссия М». Матч завершился со счетом 0:2 в пользу гостей.

На 27-й минуте опорный полузащитник Ларс Штиндь открыл счет пушечным ударом с острого угла в дальнюю «девятку» — 0:1.

Через 7 минут датский защитник Янник Вестергорд удвоил преимущество гостей ударом головы после навеса Оскара Вендта — 0:2.

Статистика матча («Вердер"/"Боруссия М»)

Удары 11/16

Удары в створ 4/8

Владение 39%/61%

Фолы 11/10

На данный момент «Боруссия М» поднялась на 5-е место, набрав 14 очков. «Вердер» опустился на 27-ю позицию с 4-мя очками.

Составы на матч:

«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Сане, Бауэр, Аугустинссон, Делейни, Юнузович, Баргфреде, Бартельс, Бельфодил.

«Боруссия М»: Цоммер, Вестергорд, Вендт, Гинтер, Эльведи, Крамер, Закария, Азар, Джонсон, Раффаэл, Штиндль.

Главный арбитр матча: Маркус Шмидт.

Предупреждения: Хайрович — 65.

Голы: Штиндь 27 — 0:1, Вестергорд 34 — 0:2.