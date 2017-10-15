«Рубин» переиграл «Ростов» в матче РФПЛ

Ростов-на-Дону, , 20:45 — REGNUM Футболисты «Ростова» (Ростов-на-Дону) на своем поле уступили казанскому «Рубину» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 15 октября на стадионе «Олимп-2"в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 0:1.

Героем встречи стал игрок гостей Янн М'Вила, который забил единственный мяч на 67-й минуте.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Ростов», набравший 16 баллов, находится на десятой позиции.

Российская футбольная Премьр-лига (РФПЛ). 13-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань) — 0:1.

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