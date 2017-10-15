К ЧМ-2018 в Калуге ждали немцев, а получат персов

Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калуге, на футбольных полях, построенных специально к чемпионату мира 2018 года, будет тренироваться команда национальной сборной Ирана. Об этом МатчТВ заявил главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейрош.

«Вероятно, что мы будем базироваться в Калуге. Нам надо было удостовериться, что база будет готова нас принять. Также надо было посмотреть культурную часть и ряд других вещей», — сказал Кейрош.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка 394 млн рублей обойдется строительство в Калуге двух объектов для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

К мировому футбольному первенству в калужском микрорайоне «Дубрава» завершается строительство игрового поля с трибунами на 500 мест, тренировочными площадками, раздевалками с душевыми и местами отдыха для спортсменов. Еще одна тренировочная площадка сооружается на Тульском шоссе областного центра.

Калужские власти намерены пригласить для тренировок в свой город футбольную сборную Германии. Выбор в пользу Германии сделан из-за концерна Volkswagen, инвестора одноименного автозавода калужского технопарка «Грабцево». Кстати, немецкий концерн также является спонсором футбольного местного клуба «Калуга».

Напомним, Калуга вошла в утвержденный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран — участниц ЧМ-2018.

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