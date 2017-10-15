«Уфа» переиграла «Локомотив» в матче РФПЛ

Уфа, , 16:53 — REGNUM Футболисты «Уфы» на своем поле переиграли московский «Локомотив» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 15 октября на стадионе «Нефтяник» в Уфе, завершилась со счетом 1:0.

Героем встречи в составе хозяев поля стал нападающий Сильвестр Игбун, который забил единственный гол на 76-й минуте.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Уфа» пока занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Клуб «Локомотив», набравший 26 баллов, находится на второй позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур

«Уфа» (Уфа) — «Локомотив» (Москва) — 1:0.

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