«Барселона» вырвала ничью в матче с «Атлетико»

Мадрид, , 23:37 — REGNUM 14 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» между командами «Атлетико Мадрид» и «Барселона» был разыгран матч 8-го тура испанской Примеры. Матч завершился результативной ничьей 1:1.

На 21-й минуте испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет великолепным ударом в дальнюю «девятку» из-за пределов штрафной площади — 1:0.

На 82-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес сравнял счет, азмкнув навеса Серхи Роберто — 1:1.

Статистика матча («Атлетико"/"Барселона»)

Удары 5/12

Удары в створ 4/6

Владение 33%/67%

Фолы 12/10

На данный момент «Барселона» идет на первом месте с 22-мя очками. «Атлетико» поднялся на третью строчку, набрав 16 очков.

Составы на матч:

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Торрес, Коке, Сауль, Каррасско, Габи, Гризманн, Корреа.

«Барселона»: Тер Штеген, Нелсен, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Гомес.

Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.

Предупреждения: Габи — 14, Умтити — 33, Ракитич — 45, Сауль — 90+3, Гризманн — 90+3.

Голы: Сауль 21 — 1:0, Суарес 82 — 1:1.