«Барселона» вырвала ничью в матче с «Атлетико»

Мадрид, 14 октября 2017, 23:37 — REGNUM 14 октября на стадионе «Ванда Метрополитано» между командами «Атлетико Мадрид» и «Барселона» был разыгран матч 8-го тура испанской Примеры. Матч завершился результативной ничьей 1:1.
На 21-й минуте испанский опорный полузащитник Сауль Ньигес открыл счет великолепным ударом в дальнюю «девятку» из-за пределов штрафной площади — 1:0.
На 82-й минуте уругвайский форвард Луис Суарес сравнял счет, азмкнув навеса Серхи Роберто — 1:1.
Статистика матча («Атлетико"/"Барселона»)
Удары 5/12
Удары в створ 4/6
Владение 33%/67%
Фолы 12/10
На данный момент «Барселона» идет на первом месте с 22-мя очками. «Атлетико» поднялся на третью строчку, набрав 16 очков.
Составы на матч:
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Савич, Торрес, Коке, Сауль, Каррасско, Габи, Гризманн, Корреа.
«Барселона»: Тер Штеген, Нелсен, Пике, Альба, Умтити, Ракитич, Бускетс, Суарес, Месси, Гомес.
Главный арбитр матча: Антонио Матеу Лаос.
Предупреждения: Габи — 14, Умтити — 33, Ракитич — 45, Сауль — 90+3, Гризманн — 90+3.
Голы: Сауль 21 — 1:0, Суарес 82 — 1:1.