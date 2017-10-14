«Лацио» переиграл «Ювентус» в матче чемпионата Италии

Турин, Италия, , 21:35 — REGNUM Туринский «Ювентус» на своем поле уступил римскому «Лацио» в матче восьмого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 14 октября на стадионе «Альянц Стэдиум» в Турине, завершилась со счетом 1:2.

Героем встечи в составе гостей стал нападающий Чиро Иммобиле, оформивший дубль.

После восьми матчей в чемпионате Италии «Лацио» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Ювентус», набравший также 19 баллов, находится на третьей позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 8-й тур

«Ювентус» (Турин) — «Лацио» (Рим) — 1:2.

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