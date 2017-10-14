Великолепный гол Алексей Березуцкого принес «ЦСКА» победу над «Краснодаром»

Краснодар, , 20:55 — REGNUM 14 октября на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 8-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Краснодар» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «красно-синих».

На 38-й минуте экс-защитник сборной России Алексей Березкуцкий открыл счет великолепным ударом слета после навеса Марио Фернандеса — 0:1.

Статистика матча («Краснодар"/"ЦСКА»)

Удары 13/9

Удары в створ 4/2

Владение 53%/47%

Фолы 10/8

На данный момент «ЦСКА» идет на 3-й строчке с 24-мя очками. «Краснодар» опустился на 4-ю позицию с 21-м очком.

Составы на матч:

«Краснодар»: «Синицын, Гранквист, Гриицаенко, Шишкин, Петров, Газинский, Клаесон, Перейра, Масиэл, Смолов, Ристич.

«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Фернандес, Миланов, Щенников, Натхо, Кучаев, Витиньо, Оланаре.

Главный арбитр матча: Виталий Мешков.

Предупреждения: Натхо — 54, Газинский — 75, Смолов — 84.

Голы: Березуцкий 38 — 0:1.