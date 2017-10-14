Великолепный гол Алексей Березуцкого принес «ЦСКА» победу над «Краснодаром»

Краснодар, 14 октября 2017, 20:55 — REGNUM 14 октября на стадионе «Краснодар» был разыгран матч 8-го тура РФПЛ 2017/18 между командами «Краснодар» и «ЦСКА». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «красно-синих».
На 38-й минуте экс-защитник сборной России Алексей Березкуцкий открыл счет великолепным ударом слета после навеса Марио Фернандеса — 0:1.
Статистика матча («Краснодар"/"ЦСКА»)
Удары 13/9
Удары в створ 4/2
Владение 53%/47%
Фолы 10/8
На данный момент «ЦСКА» идет на 3-й строчке с 24-мя очками. «Краснодар» опустился на 4-ю позицию с 21-м очком.
Составы на матч:
«Краснодар»: «Синицын, Гранквист, Гриицаенко, Шишкин, Петров, Газинский, Клаесон, Перейра, Масиэл, Смолов, Ристич.
«ЦСКА»: Акинфеев, Игнашевич, Набабкин, Березуцкий, Фернандес, Миланов, Щенников, Натхо, Кучаев, Витиньо, Оланаре.
Главный арбитр матча: Виталий Мешков.
Предупреждения: Натхо — 54, Газинский — 75, Смолов — 84.
Голы: Березуцкий 38 — 0:1.