Криштиану Роналду принес «Реалу» тяжелую победу над «Хетафе»

Мадрид, , 19:08 — REGNUM 14 октября на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» был разыгран матч 8-го тура Испанской Примеры между командами «Хетафе» и «Реал». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу «сливчных».

В конце тайма французский форвард Карим Бензема открыл счет точным ударом в дальний нижний угол — 0:1.

В начале второго тайма испанский форвард Хорхе Молина сравнял счет — 1:1.

В конце матча лидер «Реала» Криштиану Роналду вывел «сливочных» вперед — 1:2.

Статистика матча («Хетафе"/"Реал»)

Удары 7/11

Удары в створ 3/5

Владение 36%/64%

Фолы 23/8

На данный момент «Реал» идет на 2-й позиции с 17-ю очками. «Хетафе» остался на 14-й строчке с 8-ю очками.

Составы на матч:

«Хетафе»: Гуаита, Суарес, Кала, Джене, Антунеш, Бергара, Арамбарри, Хименес, Фэйр, Дьеджу, Молина.

«Реал»: Касилья, Марсело, Рамос, Начо, Хакими, Васкес, Маркос, Кроос, Асенсио, Бензема, Роналду.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес.

Предупреждения: Арамбарри — 34, Кроос — 48, Начо — 58, Эрнандес — 90+3.

Голы: Бензема 39 — 0:1, Молина 56 — 1:1, Роналду 85 — 1:2.