«Кристал Пэлас» одержал первую победу в сезоне АПЛ

Лондон, 14 октября 2017, 18:54 — REGNUM 14 октября на стадионе «Шелхурст» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «Критстал Пэлас» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «орлов».
На 11-й минуте испанский защитник Сесар Аспиликуэта срезал мяч в свои ворота — 1:0.
Через 7 минут опорный полузащитник сборной Франции Тьемуэ Бакайоко сравнял счет, замкнув навеса Сеска Фабрегаса с углового — 1:1.
В конце тайма вингер сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заа вывел «орлов» вперед после точного паса Мамаду Сако — 2:1.
Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Челси»)
Удары 12/15
Удары в створ 5/5
Владение 43%/57%
Фолы 7/3
На данный момент «Челси» идет на 4-й строчке с 13-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на последнем месте, набрав 3 очка.
Составы на матч:
«Кристал Пэлас»: Сперони, Анхольт, Данн, Сахо, Уорд, Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Кабай, Шулпп, Заа.
«Челси»: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Азар.
Главный арбитр матча: Андре Марринер.
Предупреждения: Миливоевич — 71, Дэнн — 83, Бакайоко — 87.
Голы: Аспиликуэта (авг) 11 — 1:0, Бакайоко 18 — 1:1, Заа 45 — 2:1.