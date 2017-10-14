«Кристал Пэлас» одержал первую победу в сезоне АПЛ

Лондон, , 18:54 — REGNUM 14 октября на стадионе «Шелхурст» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «Критстал Пэлас» и «Челси». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «орлов».

На 11-й минуте испанский защитник Сесар Аспиликуэта срезал мяч в свои ворота — 1:0.

Через 7 минут опорный полузащитник сборной Франции Тьемуэ Бакайоко сравнял счет, замкнув навеса Сеска Фабрегаса с углового — 1:1.

В конце тайма вингер сборной Кот-д'Ивуара Уилфрид Заа вывел «орлов» вперед после точного паса Мамаду Сако — 2:1.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/"Челси»)

Удары 12/15

Удары в створ 5/5

Владение 43%/57%

Фолы 7/3

На данный момент «Челси» идет на 4-й строчке с 13-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на последнем месте, набрав 3 очка.

Составы на матч:

«Кристал Пэлас»: Сперони, Анхольт, Данн, Сахо, Уорд, Миливоевич, Таунсенд, Макартур, Кабай, Шулпп, Заа.

«Челси»: Куртуа, Луис, Аспиликуэта, Кэхилл, Мозес, Фабрегас, Бакайоко, Алонсо, Виллиан, Батшуайи, Азар.

Главный арбитр матча: Андре Марринер.

Предупреждения: Миливоевич — 71, Дэнн — 83, Бакайоко — 87.

Голы: Аспиликуэта (авг) 11 — 1:0, Бакайоко 18 — 1:1, Заа 45 — 2:1.