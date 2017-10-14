«МС» забил 7 мячей в ворота «Сток Сити»

Лондон, , 18:51 — REGNUM 14 октября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «МС» и «Сток Сити». Матч завершился со счетом 7:2 в пользу «горожан».

На 17-й минуте матча счет открыл бразильский форвард Габриэль Жезус, замкнув навес Кайла Уокера — 1:0.

Через 2 минуты Рахим Стерлинг удвоил преимущество в счете — 2:0. Ассистом отметился Лерой Сане.

На 27-й минуте испанский плеймейкер Давид Сильва довел счет до разгромного — 3:0.

В конце тайма Маме Диуф сократил отставание в счете после великолепного паса Хесе Родригеса — 3:1.

В дебюте второго тайма Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота — 3:2.

На 55-й минуте Жезус оформил дубль после ассиста Кевина де Брёйне — 4:2.

Через 5 минут Фернандиньо забил великолепным ударом из-за пределов штрафной площади — 5:2.

В следующей же атаке Лерой Сане довел разрыв в счете до 4-х мячей после заброса Де Брёйне — 6:2.

На 79-й минуте забил вышедший на замену Бернарду Силва — 7:2. Ассистом отметился Рахим Стерлинг.

Статистика матча («МС"/"Сток Сити»)

Удары 22/3

Удары в створ 14/1

Владение 78%/22%

Фолы 5/7

На данный момент «МС» поднялся на первое место, набрав 22 очка. «Сток Сити» опустился на 15-ю позицию с 8-ю очками.

Составы на матч:

«МС»: Мораес, Делф, Отаменди, Стоунс, Уокер, Де Брёйне, Фернандиньо, Сильва, Сане, Стерлинг, Жезус.

«Сток Сити»: Батленд, Эдвардс, Зума, Виммер, Питерс, Чупо-Мотинг, Кэмерон, Флетчер, Диуф, Шакири, Хесе.

Главный арбитр матча: Поусон.

Предупреждения: Афелай — 90+3.

Голы: Жезус 17 — 1:0, Стерлинг 19 — 2:0, Сильва 27 — 3:0, Диуф 44 — 3:1, Уокер (авг) 47 — 3:2, Жезус 55 — 4:2, Фернандиньо 60 — 5:2, Сане 62 — 6:2, Силва 79 — 7:2.