«МС» забил 7 мячей в ворота «Сток Сити»

Лондон, 14 октября 2017, 18:51 — REGNUM 14 октября на стадионе «Этихад» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «МС» и «Сток Сити». Матч завершился со счетом 7:2 в пользу «горожан».
На 17-й минуте матча счет открыл бразильский форвард Габриэль Жезус, замкнув навес Кайла Уокера — 1:0.
Через 2 минуты Рахим Стерлинг удвоил преимущество в счете — 2:0. Ассистом отметился Лерой Сане.
На 27-й минуте испанский плеймейкер Давид Сильва довел счет до разгромного — 3:0.
В конце тайма Маме Диуф сократил отставание в счете после великолепного паса Хесе Родригеса — 3:1.
В дебюте второго тайма Кайл Уокер срезал мяч в свои ворота — 3:2.
На 55-й минуте Жезус оформил дубль после ассиста Кевина де Брёйне — 4:2.
Через 5 минут Фернандиньо забил великолепным ударом из-за пределов штрафной площади — 5:2.
В следующей же атаке Лерой Сане довел разрыв в счете до 4-х мячей после заброса Де Брёйне — 6:2.
На 79-й минуте забил вышедший на замену Бернарду Силва — 7:2. Ассистом отметился Рахим Стерлинг.
Статистика матча («МС"/"Сток Сити»)
Удары 22/3
Удары в створ 14/1
Владение 78%/22%
Фолы 5/7
На данный момент «МС» поднялся на первое место, набрав 22 очка. «Сток Сити» опустился на 15-ю позицию с 8-ю очками.
Составы на матч:
«МС»: Мораес, Делф, Отаменди, Стоунс, Уокер, Де Брёйне, Фернандиньо, Сильва, Сане, Стерлинг, Жезус.
«Сток Сити»: Батленд, Эдвардс, Зума, Виммер, Питерс, Чупо-Мотинг, Кэмерон, Флетчер, Диуф, Шакири, Хесе.
Главный арбитр матча: Поусон.
Предупреждения: Афелай — 90+3.
Голы: Жезус 17 — 1:0, Стерлинг 19 — 2:0, Сильва 27 — 3:0, Диуф 44 — 3:1, Уокер (авг) 47 — 3:2, Жезус 55 — 4:2, Фернандиньо 60 — 5:2, Сане 62 — 6:2, Силва 79 — 7:2.