«Урал» переиграл «Анжи» в матче РФПЛ

Екатеринбург, , 18:47 — REGNUM Футболисты «Урала» (Екатеринбург) переиграли клуб «Анжи» (Махачкала) в домашнем матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 14 октября на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1.

У хозяев поля голевыми действиями отметились Эрик Бикфалви и Владимир Ильин. У гостей мяч забил Сергей Брызгалов.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Урал» пока занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Клуб «Анжи», набравший 9 баллов, находится на шестнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига. 13-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Анжи» (Махачкала) — 2:1.

Читайте также: «СКА-Хабаровск» уступил «Динамо» в матче РФПЛ

Читайте также: «Анжи» и «Зенит» сыграли вничью