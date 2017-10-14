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«СКА-Хабаровск» уступил «Динамо» в матче РФПЛ

Спорт

«Динамо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0

«СКА-Хабаровск» уступил «Динамо» в матче РФПЛ
Павел Рубинский. Динамо 1960-х

Химки, Московская область, 14 октября 2017, 17:37 — REGNUM  Футболисты московского «Динамо» на своем поле переиграли «СКА-Хабаровск» в матче тринадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 14 октября на «Арене Химки» в Подмосковье, завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей голевыми действиями отметились защитник Алексей Козлов и полузащитник Александр Ташаев.

После тринадцати матчей в чемпионате России «Динамо» пока занимает тринадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Клуб «СКА-Хабаровск», набравший 11 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 13-й тур

«Динамо» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 2:0.

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