«Ливерпуль» и «МЮ» голов не забили

Лондон, , 16:20 — REGNUM 14 октября на стадионе «Энфилд» был разыгран матч 8-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «МЮ». Матч завершился со счетом 0:0.

Статистика матча («Ливерпуль"/"МЮ»)

Удары 15/3

Удары в створ 5/1

Владение 64%/36%

Фолы 7/13

На данный момент «МЮ» поднялся на первую позицию, набрав 20 очков. «Ливерпуль» поднялся на 6-е место, набрав 13 очков.

Составы на матч:

«Ливерпуль»: Миньоле, Ловрен, Гомес, Морено, Матип, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Коутиньо, Салах.

«МЮ»: Де Хеа, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Дармиан, Марсьяль, Янг, Эррера, Мхитарян, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Мартин Аткинсон.

Предупреждения: Смоллинг — 74, Янг — 87.