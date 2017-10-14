«Динамо» обыграло «Сочи» в серии буллитов

Москва, , 13:15 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу в домашнем матче над клубом «Сочи». Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

«Динамо» вышло вперёд благодаря шайбам Дмитрия Казионова и Сакари Салминена. Однако во втором периоде динамовцы пропустили три шайбы в течение четырёх минут. За гостей забивали Алексей Цветков, Иван Ларичев и Андрей Иванов.

В третьем периоде «Динамо» смогло отыграться на последней минуте, когда сняло вратаря. Шайбу на свой счёт записал Михаил Варнаков.

В серии буллитов победную шайбу в составе «Динамо» забросил Иван Игумнов.

Таким образом, «Динамо» набрало 35 очков и занимает шестое место в общей турнирной таблице КХЛ.

Динамо (Москва) — ХК «Сочи» (Сочи) — 4:3 Б (1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

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